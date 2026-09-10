Marcelo Gallardo le exige a la Selección de Ecuador irse libre si lo llama este equipo

Marcelo Gallardo estaría exigiendo una cláusula de salida libre a la Selección de Ecuador en caso de que un equipo en cuestión lo llame.

La Selección de Ecuador sigue tratando de cerrar a Marcelo Gallardo como su nuevo entrenador, sin embargo hay algunas cláusulas que impiden la firma. Una de ellas, consta en que el DT pueda irse libre en caso de un llamado de un equipo específico.

Según cuenta El Canal del Fútbol, Marcelo Gallardo firmaría contrato hasta el 2030 pero exigiría una cláusula de salida libre y gratuita si lo llama la Selección de Argentina.

Es la segunda cláusula que genera polémica entre los aficionados, la primera es que habría pedido residir en Argentina y solo trasladarse a Ecuador para los partidos y microciclos.

La Selección de Argentina es un anhelo para Marcelo Gallardo, y en más de una ocasión lo han puesto como candidato para reemplazar a Lionel Scaloni cuando este decida poner fin a su vínculo en la Albiceleste.

Mientras tanto, los términos económicos siguen en análisis, con un salario de cerca de 4 millones de dólares sumado a una contratación de un cuerpo técnico completo.

El sueldo de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Como DT de la Selección de Ecuador, según ha trascendido, Marcelo Gallardo ganará un salario cercano a los 3.5 millones por año. Su contrato con la Selección nacional es de 4 años, por lo cual, avisan que ganaría cerca de 14 millones en los 4 años.

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Marcelo Gallardo ya tuvo un paso por la Selección de Argentina como jugador.

En resumen