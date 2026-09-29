Mientras Enner Valencia renunció a la Selección, el nuevo delantero que analiza Marcelo Gallardo para Ecuador

La Selección de Ecuador no contará más con Enner Valencia y Marcelo Gallardo observa a un nuevo delantero para futuros amistosos.

Mientras la Selección de Ecuador comienza una nueva etapa con Marcelo Gallardo y deja atrás la posibilidad de contar nuevamente con Enner Valencia, el entrenador argentino ya analiza alternativas para renovar el ataque de la Tricolor. Uno de los nombres que aparece entre los observados tiene un gran presente en el fútbol internacional.

El nuevo delantero y extremo Bruno Caicedo, atacante del Vancouver Whitecaps, quien estaría siendo seguido por Gallardo, según información de Mr. Offsider. El ecuatoriano atraviesa una gran temporada en la MLS y podría ser parte del recambio ofensivo.

Caicedo tampoco es un desconocido para la Selección de Ecuador. Sebastián Beccacece ya lo había convocado para el amistoso frente a Arabia Saudita, en lo que significó su primera convocatoria a la selección absoluta.

En lo que va de 2026, Bruno Caicedo suma cinco goles y tres asistencias en 21 partidos con el Vancouver Whitecaps. Sus números y su crecimiento en la MLS lo convierten en una alternativa que Gallardo podría considerar para las próximas convocatorias en noviembre.

El atacante llegó al Vancouver Whitecaps desde Barcelona SC, que concretó la operación por 1,5 millones de dólares a cambio del 80% de sus derechos económicos. El conjunto guayaquileño conservó el 20% restante de su pase en caso de una futura venta.

Los delanteros que Marcelo Gallardo convocó a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador tuvo en la primera lista de Marcelo Gallardo a Juan Riquelme Angulo, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez como sus delanteros convocados.

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Bruno Caicedo – Vancouver Whitecaps. Foto: Getty.

En resumen