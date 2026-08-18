Gonzalo Plata podría volver a Europa y jugar en este equipo de España

Gonzalo Plata ya estuvo en España en el Real Valladolid, pero ahora el jugador ecuatoriano podría dar otro gran salto.

Gonzalo Plata viene sonando con fuerza en el mercado de fichajes y ahora mismo el jugador ecuatoriano estaría muy cerca de dar ese gran salto y regresar a Europa. El futbolista ecuatoriano cuenta para Flamengo, pero el club no descartaría dejarlo ir por una buena cifra.

Ahora de acuerdo a la información de Diario AS en España, el jugador ecuatoriano se metió en planes de la Real Sociedad. El equipo de San Sebastián está muy interesado en reforzar su plantilla pensando en competir en esta temporada.

Plata fue uno de los jugadores más importantes de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 y eso le abre varios mercados al jugador. Durante la Copa del Mundo también se especuló con una posible transferencia a jugar en el Besiktas y la Premier League.

Las grandes polémicas de Gonzalo Plata

Uno de los apartados que más limita cualquier operación con Gonzalo Plata es que el jugador ecuatoriano está lleno de polémicas. En España, ya incluso protagonizó un grave incidente de tránsito y en Brasil está en el ojo de las críticas por sus múltiples fiestas.

Gonzalo Plata es titular en Flamengo. (GettyImages)

En este mercado de fichajes, Gonzalo Plata también sonó para ser usado como “moneda de cambio” en una operación donde los brasileños buscaban el fichaje de Luiz Henrique. Finalmente, esa operación no se dio y el jugador tricolor se quedó en Brasil.

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El valor de mercado de Gonzalo Plata

Ahora mismo, el valor de mercado de Gonzalo Plata es de 9 millones de euros. El futbolista ecuatoriano tiene una cláusula de rescisión que supera los 20 millones y esa sería la cifra a tomar en cuenta para cualquier operación para el futuro del jugador tricolor.

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