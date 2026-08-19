Flamengo decidió el futuro de Gonzalo Plata ¿lo venden a Europa o Brasil?

El extremo ecuatoriano Gonzalo Plata sonó para varios equipos de Europa y de Brasil y Flamengo decidió ya dónde jugará.

Es de los importantes en la Selección de Ecuador y Gonzalo Plata aún tenía a los hinchas pendientes de si saldrá o no de Flamengo en este mercado de fichajes. El club ya tomó una decisión.

Gonzalo Plata cumplirá su año con Flamengo, por lo menos hasta diciembre según el periodista Vene Casagrande. El comunicador señala que el gigante de Brasil no tiene intención alguna de vender al seleccionado de Ecuador.

Rumores de fichajes no le faltaron, con el supuesto interés del Zenit de Rusia, Cruzeiro de Brasil y Real Sociedad de España como supuestos interesados. Gonzalo Plata cumple su segunda temporada en Flamengo.

Así mismo, Gonzalo Plata está tasado en cerca de 25 millones de dólares descartando el supuesto precio de 10 millones que Flamengo había puesto como cotización del ecuatoriano.

Los números de Gonzalo Plata en el Mundial 2026

En esta Copa del Mundo, Gonzalo Plata jugó los 4 partidos que disputó Ecuador en este torneo. Por lo cual, sumó 360 minutos, ya que estuvo siempre en cancha y acabó marcando 1 gol, el de la victoria ante Alemania.

Gonzalo Plata – Flamengo. Foto: Getty.

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En resumen