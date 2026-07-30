Los 'sacrificados de Gustavo Álvarez en Liga de Quito

Liga de Quito debutó con goleada bajo el mando de Gustavo Álvarez y con los cambios, algunos jugadores quedarían afectados.

Liga de Quito enfrentó a Leones del Norte en Copa Ecuador, partido que tenía a todos pendientes debido a que era el debut de Gustavo Álvarez en el banquillo de los ‘albos’. El encuentro marcó una goleada 6-0 con un cambio táctico que a algunos jugadores no gustará.

Gustavo Álvarez debutó con un 4-5-1 bien definido en el once de Liga de Quito, esto significa que a priori el argentino no usaría la línea de 3, por lo que Ricardo Adé, Gianfranco Allala y Luis Segovia pelearán dos puestos de defensas central, uno quedándose fuera.

La línea de 5 esta vez tendrá a un volante creativo con presencia fija, antes Tiago Nunes ponía hasta tres volantes centrales. Por lo que Pretell, Cornejo y Villamil tendrán que pelear dos puestos.

Finalmente, el único puesto de delantero tendrán que pelearlo entre Michael Estrada y Deyverson. Uno de los dos atacantes, valorados por los hinchas, tendrá que resignarse a la banca.

Sobre refuerzos, Liga de Quito buscará un nuevo defensor central, un volante creativo y si es posible un nuevo extremo. La prioridad sigue siendo un nuevo lateral derecho.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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