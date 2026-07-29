FIFA confirmó las reglas que Argentina habría roto en el Mundial: Podría no jugar la siguiente Copa del Mundo

Conoce las reglas que Argentina habría roto en el Mundial según la FIFA y los riesgos de sanción para la siguiente Copa del Mundo.

El primer anuncio llegó el 29 de julio y todo apunta que lo más duro está por venir. La FIFA publicó un comunicado en el que informó que está investigando a la Asociación del Fútbol Argentino porque habría roto algunas reglas durante el Mundial 2026 y el Código Disciplinario es muy claro sobre los castigos que podría imponerle. Argentina podría llegar a no jugar la siguiente Copa del Mundo.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino”, empezó diciendo la Federación Internacional de Fútbol Asociación para empezar a enumerar las reglas que tanto los hinchas como los miembros de la Selección Argentina habrían roto.

A Argentina la están investigando por, supuestamente, violar los siguientes artículos del Código Disciplinario: servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva, conducta inadecuada, discriminación y agresiones racistas y no cumplir con el orden y seguridad en los partidos “a la luz de los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026″. Entonces… ¿Cuáles serían los castigos?

Los castigos que FIFA le pondría a Argentina si se confirman las reglas que habría roto

La bandera que usaron jugadores de Argentina. (Foto: Getty Images)

Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA encuentra culpable a la Asociación de Fútbol Argentino de romper durante el Mundial 2026 el artículos 13 en el apartado 2 letra c, el artículo 14 en el apartado 5, el artículo 15 y el artículo 17, le podría imponer alguno de los siguientes castigos, según los apartados 1 y 3 del artículo 6 del Código Disciplinario:

advertencia.

apercibimiento.

multa u otra medida pecuniaria.

devolución de premios.

orden de cumplir una obligación económica que se plantee o exista en el contexto de unas pruebas.

Partido a puerta cerrada.

Partido con un número limitado de espectadores.

Partido en terreno neutral.

Exclusión de competiciones en curso o futuras.

Implementación de un plan de prevención.

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¿Cuándo se juega el próximo Mundial luego de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

Con la narrativa instalada de que a la Selección Argentina la podrían excluir de la siguiente Copa del Mundo como castigo al, supuestamente, romper cuatro artículos del Código Disciplinario de la FIFA, la pregunta pasó a ser: ¿Cuándo se juega el próximo Mundial luego de Estados Unidos, México y Canadá 2026? El Mundial 2030 se jugará del 8 de junio al 21 de julio con tres sedes principales, (España, Marruecos y Portugal) y otros tres países anfitriones (Uruguay, Argentina y Paraguay) con un partido inaugural.

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