Michael Arroyo sigue activo y tiene nuevo equipo a sus 39 años de edad

Michael Arroyo aún no piensa en el retiro y está cerca de tener nuevo equipo para este 2026, pero lejos de LigaPro.

Michael Arroyo vuelve a ser noticia por su nuevo traspaso, a sus 39 años el volante ecuatoriano sigue moviéndose en los mercados de fichaje. El ex Barcelona SC y América seguirá en Segunda Categoría.

Club Unión de Pujilí será el nuevo equipo de Michael Arroyo para este segundo semestre del 2026. El enganche dejará la provincia de Guayas y Santa Elena para ir a Cotopaxi.

‘Gambetita’ dejó Barcelona SC en el 2020, año en el que no jugó mucho, y se fue a Naranja Mecánica de Guayas dónde fue campeón provincial, luego pasó por equipos de Santa Elena.

De esta forma parece que Arroyo cerrará su carrera jugando en el Ascenso, seis años seguidos lejos del profesionalismo. En su momento sonó para Liga de Portoviejo, El Nacional y Deportivo Quito.

De esta forma, Arroyo seguirá percibiendo cerca de 8 mil dólares mensuales mientras que en el América de México dónde más ganaba recibía un salario de 70 mil dólares al mes.

Los títulos de Michael Arroyo en toda su carrera

Michael Arroyo estuvo varios años jugando en el extranjero y eso le permitió ganar diferentes campeonatos y también a nivel local se coronó en varias ocasiones. El volante ha ganado títulos como:

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1 Copa Libertadores

2 Champions de Concacaf

1 campeonato apertura en México

3 campeonatos ecuatorianos

Michael Arroyo – América de México.

En resumen

Michael ‘Gambetita’ Arroyo continúa su carrera profesional a sus 39 años tras confirmarse su fichaje por un nuevo club.

a sus 39 años tras confirmarse su fichaje por un nuevo club. El experimentado atacante ecuatoriano mantiene su vigencia en el balompié tras un extenso recorrido por instituciones destacadas de Ecuador y el exterior.

La incorporación del habilidoso extremo busca aportar jerarquía, pegada a balón parado y variantes ofensivas a su nuevo equipo para la temporada 2026.