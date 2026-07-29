La condición que Barcelona le puso a César Farías para no despedirlo ¿podrá cumplir?

César Farías podría irse de Barcelona si no cumple una inmediata condición, la paciencia con el DT venezolano se acabó.

La derrota de Barcelona ante Liga de Quito tendrá consecuencias y es que César Farías podría estar enfrentando sus últimas semanas como entrenador del club. Desde la prensa revelaron un ultimátum para el entrenador venezolano para este fin de semana.

Según medios locales, Barcelona condicionó el futuro de César Farías en el club al partido del fin de semana contra Leones. Si los amarillos no ganan, César Farías será despedido del club.

Esto atrasaría la planificación de refuerzos y salidas ya que será el nuevo entrenador que decida el tema de refuerzos y los jugadores con los que no cuenta.

Así mismo, hay versiones que apuntan a que serán más de 400 mil dólares lo que tendrá que pagar Barcelona como cláusula de salida para el entrenador si es que es despedido.

Segundo Castillo, Pablo Trobbiani, Flavio Robatto entre otros nombres son los que han sonado para Barcelona como posibles nuevos entrenadores si Farías deja el cargo.

Los números de César Farías en Barcelona SC

César Farías ha dirigido ya a Barcelona SC en un total de 32 partidos entre todas las competencias. El entrenador ha ganado 12 partidos, sumando 8 empates y perdió 12 encuentros. El entrenador tiene contrato con los amarillos por lo que resta de esta temporada.

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Segundo Castillo ya fue DT de Barcelona

En resumen