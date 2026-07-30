Rumores de la prensa ponen a William Pacho en planes de otro gigante de Europa pese a ser figura y campeón del PSG ¿es real?

Con algo de sorpresa, otra vez William Pacho es protagonista de rumores para salir del PSG, claro está a otro gigante de Europa, sin embargo ¿qué hay de posibilidades del traspaso?

Rumores de mercado ponen a William Pacho en el Chelsea por pedido de Xabi Alonso, la operación rondaría 75 millones de euros para el traspaso del defensor ecuatoriano.

Pese a la información, que de forma rápida se hizo viral en Inglaterra y Francia, es casi imposible que William Pacho deje el PSG en este mercado de transferencias.

El ecuatoriano no solo está pensando en cumplir su contrato, vigente hasta el 2029, si no que el gigante de Francia y Pacho ya están negociando una renovación con aumento salarial. Su salario nuevo estaría cerca de los 6 millones de dólares

En Independiente del Valle, Wiliam Pacho ganó la Copa Libertadores sub 20 y la LigaPro 2021, luego dio el salto al Royal Antwerp de Bélgica, luego al Frankfurt de Alemania antes del PSG.

Los números de William Pacho en esta temporada

En esta temporada, William Pacho ha jugado un total de 44 partidos con el PSG. Estuvo en cancha poco más de 3.000 minutos. Terminó la temporada siendo campeón de la Liga de Francia y también de la Champions League, tras vencer a Arsenal.

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