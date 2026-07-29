¡Último minuto! Norberto Araujo tiene equipo en la LigaPro para seguir como DT

Norberto Araujo se queda en la LigaPro y ya tiene un equipo para seguir dirigiendo en esta temporada.

Norberto Araujo es uno de los entrenadores que más vienen gustando en la LigaPro y ahora se especuló mucho con su futuro tras una renuncia en Aucas. No obstante, en este miércoles, 29 de julio de 2026, se confirmó que el DT ya tiene un equipo para seguir dirigiendo en el país.

El equipo en el que seguiría trabajando Norberto Araujo es Aucas, puesto que, el club confirmó en sus redes sociales que no acepta la renuncia y ahora el entrenador tendrá que integrarse a los trabajos del club. La directiva quiere mostrarle todo su apoyo.

“Informamos a nuestra hinchada, medios de comunicación y opinión pública que, la directiva de Sociedad Deportiva Aucas ha decidido no aceptar la renuncia presentada por el profesor Norberto Araujo, al considerar que su liderazgo, profesionalismo y compromiso son fundamentales para la continuidad del proyecto deportivo de nuestra institución”, dice el comunicado del club.

Araujo se quería marchar de Aucas porque la directiva del club no le estaba inscribiendo los fichajes que él había pedido. Por eso mismo, el DT quedó en la postura de renunciar y todo fue duda por varios días. No obstante, parece que continuará.

El comunicado oficial de Aucas. (Foto: @Aucas45)

Además en su comunicado Aucas ratifica que hay una importante confianza en el entrenador. Araujo y su proyecto tuvieron al ‘Papá’ en el segundo lugar de la tabla de posiciones, lejos de IDV, pero peleando arriba por encima de equipos como Liga y Barcelona SC.

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“Esta decisión responde a la plena confianza que el club mantiene en el trabajo que viene desarrollando el cuerpo técnico y a la convicción de que, con unidad, esfuerzo y compromiso, alcanzaremos los objetivos trazados para la presente temporada”, avisa el club.

Los equipos que estaban interesados en Norberto Araujo

En Norberto Araujo están interesados varios clubes para su fichaje. Equipos como Orense y Emelec estaban monitoreando su situación, aunque ahora mismo todo es una incertidumbre con su futuro.

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En síntesis:

Sociedad Deportiva Aucas rechazó la renuncia del entrenador Norberto Araujo este 29 de julio.

rechazó la renuncia del entrenador este 29 de julio. Norberto Araujo pretendía renunciar por la falta de inscripción de sus fichajes solicitados.

pretendía renunciar por la falta de inscripción de sus fichajes solicitados. Orense y Emelec monitoreaban la situación del DT antes de ser ratificado en Aucas.