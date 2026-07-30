Totalmente insólito: mientras Liga de Quito les metía 6 en Copa Ecuador, Leones hizo esto

Leones del Norte se mandó una insólita publicación en medio de la goleada que estaba recibiendo en la Copa Ecuador.

Liga de Quito fue muy superior a Leones en la Copa Ecuador y se llevó un histórico triunfo en la Copa Ecuador para avanzar hasta 4tos de final. Sin embargo, lo más insólito durante el partido por una publicación del equipo rival pensando en Barcelona SC.

Liga estaba arrasando con Leones y goleándolo en la Copa Ecuador, pero en sus cuentas oficiales, Leones estaba informando de las entradas para su siguiente partido de LigaPro. En ese encuentro, el equipo felino se medirá a Barcelona SC como local.

Cuando Liga de Quito los estaba pasando por encima, Leones se centro en contar cómo será el reparto de entradas para jugar en la LigaPro contra Barcelona SC para los adultos mayores. Una postura que sorprendió a los hinchas y que también acabó molestando.

Con esta victoria, Liga de Quito se clasifica a los cuartos de final de la Copa Ecuador y comienzo con pie derecho el proceso de su nuevo entrenador, Gustavo Álvarez. El ‘Rey de Copas’ ve a este torneo y la Copa Libertadores como su ventana para salvar el año.

La publicación de Leones mientras Liga los goleaba. (Foto: Captura de pantalla)

La Copa Ecuador es el segundo torneo en importancia en Ecuador y también es una competencia que da al campeón la posibilidad de jugar la Copa Libertadores en el siguiente año. Por lo cual, es un trofeo a tener en cuenta, pero que no todos los equipos suelen valorar.

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¿Contra quién jugará Liga de Quito en cuartos de la Copa Ecuador?

Liga de Quito jugará en los cuartos de final de la Copa Ecuador con el equipo que logre ganar la llave entre La Unión y Aucas. Se puede vivir una nueva edición de uno de los partidos más apasionantes del fútbol ecuatoriano con es el Superclásico de la capital.

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