Independiente del Valle sigue creciendo y compró a otro equipo más

Independiente del Valle sigue invirtiendo en su crecimiento institucional y acaba de comprar otro equipo en el extranjero.

Independiente del Valle vive el mejor presente deportivo e institucional de su historia, y ahora demostró su crecimiento comprando a un cuarto club en el extranjero, ahora teniendo presencia en Centroamérica.

Independiente del Valle compró al Chorrillo FC de Panamá, según anunció el propio equipo. El comunicado no dio detalles de los cambios deportivos que contemplaría esta venta.

Tras haber comprado el Numancia de España, el Coritiba de Brasil y el Independiente Yumbo de Colombia, ahora tienen presencia en Panamá. No se revelaron detalles de cuánto pagó el club ecuatoriano.

Grupo IDV, el holding internacional, tiene así ya siete equipos, sumado a sus cuatro clubes en el exterior más Independiente del Valle, Independiente Juniors y Las Dragonas, división de fútbol femenino.

En lo deportivo, Independiente del Valle actualmente se perfila para su primer bicampeonato en LigaPro, así como viene de vivir tres títulos internacionales y dos torneos locales.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle.