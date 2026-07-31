Barcelona perdería a tres titulares en medio de rumores de un nuevo entrenador

Barcelona SC podría despedir a César Farías pero además perderían a tres jugadores titulares antes del mercado de diciembre.

Barcelona SC podría cambiar de entrenador en menos de una semana, pero César Farías no sería la única salida que tenga el plantel. Reportan que tres jugadores con buena cantidad de minutos se irían.

Matías Lugo, José Contreras y Javier Báez podrían dejar Barcelona según KCH Radio. Contreras volvió a recibir una oferta considerable de Brasil para salir por al menos 2 millones de dólares.

Báez también tiene sondeos del exterior y en caso de que no sea vendido este mercado de pases, el club lo podría perder gratis en diciembre luego de que acabe contrato.

Matías Lugo llegó en calidad de préstamo con opción de compra, sin embargo también tenía sondeos del exterior. Su pase sigue perteneciendo a Argentinos Juniors.

Todo dependerá de la planificación del nuevo entrenador, sin embargo el club ‘torero’ buscará sumar recursos para nuevos refuerzos sin comprometer las finanzas del club.

Los números de César Farías en Barcelona SC

César Farías ha dirigido ya a Barcelona SC en un total de 32 partidos entre todas las competencias. El entrenador ha ganado 12 partidos, sumando 8 empates y perdió 12 encuentros. El entrenador tiene contrato con los amarillos por lo que resta de esta temporada.

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