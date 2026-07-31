Álex Arce tiene nuevo club y Liga de Quito cobrará una fortuna por su fichaje

Liga de Quito recibirá un ingreso considerable por la venta de Álex Arce, quién dejará Independiente Rivadavia para sumarse a Brasil.

Liga de Quito analiza nombres de su plantel que podrían ser vendidos para la siguiente parte del año, esto con el fin de generar ingresos para nuevos refuerzos. En medio de esto, los ‘albos’ recibirán una fuerte suma por un jugador que ni si quiera está en el club.

Inter de Porto Alegre será el nuevo club de Álex Arce y Liga de Quito recibirá cerca de 700 mil dólares. Liga se guardaba el 30% de sus derechos económicos en caso de una futura venta.

Álex Arce fue vendido a Independiente Rivadavia por cerca de 1.8 millones de dólares y ahora será vendido por cerca de 3.2 millones de dólares. En el club argentino retomó la regularidad de goles que había perdido en Liga de Quito.

Pese a que es un buen negocio por un jugador que no es activo del club, los hinchas cuestionan que en su momento haya sido vendido por un tercio de lo que hoy vale.

Los 700 mil dólares podrán ser reinvertido en los refuerzos extranjeros que quiere Gustavo Álvarez. Javier Altamirano y Franco Calderón de la U. de Chile son los pedidos por el DT.

Los fichajes que Liga de Quito trajo para el 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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