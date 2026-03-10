Todo Ecuador sorprendido: Moisés Caicedo compra un club y le cambia el nombre a “Niño Moi 23”

Moisés Caicedo hace historia en el fútbol ecuatoriano y al igual que otros grandes jugadores del fútbol mundial, el volante ecuatoriano sorprendió a todos y ahora compró un equipo de la segunda categoría. El tricolor ahora será propietario de un club que llevará su nombre.

De acuerdo a la revelación de Nicolás Ayala, Moisés Caicedo acaba de comprar el Deportivo Santo Domingo de la segunda categoría del país. El ecuatoriano le cambiará el nombre y a partir de su pronta refundación el club pasará a llamarse: ‘Niño Moi 23’.

Al igual que Antonio Valencia, Moisés Caicedo apuesta por un equipo en segunda categoría y le pone su nombre como el AV25. El volante ecuatoriano es uno de los jugadores mejores pagados del mundo y ahora esto se evidencia en su nuevo movimiento económico.

Moisés Caicedo nació en Santo Domingo, de ahí que, el ecuatoriano apueste por un equipo de su provincia. No se descarta que también esté acompañado de otros socios y jugadores que ayuden a que este club llegue pronto a la Serie B de Ecuador.

Moisés Caicedo compró un equipo en Ecuador. (Foto. GettyImages)

En las próximas horas se darían más novedades sobre esta compra de Moisés Caicedo y cómo influirá en la segunda categoría de Ecuador. Desde FEF también se está buscando normar esta categoría del fútbol ecuatoriano para evitar tantos equipos.

¿Cuánto es el sueldo de Moisés Caicedo en Chelsea?

Actualmente, más bonos, Moisés Caicedo gana un salario de 12 millones por temporada en Chelsea. El ecuatoriano tiene contrato hasta 2031 y buscaría una renovación en las próximas semanas, lo que implicaría un aumento aún más grande en su salario.

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

Moisés Caicedo se metió en planes de equipos como PSG y Real Madrid, dos clubes que podrían darle al ecuatoriano otro gran salto en su carrera y hacerlo aún mejor pagado.

En síntesis: