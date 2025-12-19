La final de la Copa Ecuador perdida traerá consecuencias en Liga de Quito, y de cara a la siguiente temporada habrá varios cambios. Los medios reportan que habrá una ola de salidas para la próxima temporada.

Quizás el nombre más de peso que saldrá sea Alexander Domínguez, el arquero ecuatoriano cometió un error gravísimo que terminó en goles de los ‘Camaratas’ y sumado a su mal cierre de año, dejará el equipo.

Varios de los jugadores campeones de la Sudamericana 2023 podrían salir, este es el caso de Lisandro Alzugaray, Ricardo Adé y Bryan Ramírez. Los dos últimos tienen ofertas mientras que el primero está en análisis.

Con un plantel que no ha cumplido las expectativas, jugadores como Lautaro Pastrán y Gianfranco Allala también están en carpeta de salida. El segundo si tiene aún mercado en elexterior.

Sobre fichajes, Tiago Nunes insistió que necesitaba refuerzos para la siguiente temporada, algo que no le cumplieron a mitad de año. Un delantero, un volante, un extremo, un central y un arquero son las prioridades.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

