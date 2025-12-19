Las cámaras no lo enfocaron pero en redes sociales se ha viralizado la reacción de Tiago Nunes luego de que Liga de Quito perdiera la final de la Copa Ecuador contra U.Católica. El DT brasileño explotó contra los árbitros.

Desde las gradas se vio como el entrenador fue a increpar al árbitro central, ahí hubo fuerte cruce de palabras. El juez central expulsó a Nunes, lo que generó aún más enojo en el DT.

La situación lejos de disminuir por la roja, escaló y se vio como el entrenador de Liga de Quito empujó al árbitro en repetidas ocasiones. Su cuerpo técnico intentaba calmarlo.

Pasaban los segundos y los propios jugadores de Liga tuvieron que intervenir para separar a Nunes. La roja indica que los dichos del DT serán incluidos en el informe árbitral.

La expulsión tendrá como base un partido de suspensión, sin embargo con los agravantes de insultos y empujones podrían ser algunos meses fuera para Tiago Nunes. La sanción deberá cumplirla en torneos FEF como la siguiente Copa Ecuador.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En resumen