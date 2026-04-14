Inter de Milán pondrá ¡40 millones! por seleccionado de Ecuador luego del Mundial

El Inter de Milán sigue teniendo a un jugador ecuatoriano como opción principal para reforzar la zaga central para la siguiente temporada. Joel Ordóñez arribaría a San Siro luego del Mundial 2026.

Según medios italianos, Inter de Milán alista 40 millones de euros para fichar al ecuatoriano de 21 años. Club Brujas está resignado a perder al seleccionado ecuatoriano luego del Mundial 2026.

El interés no es nuevo pero ha cambiado el orden de prioridad que tenía Ordóñez para los actuales líderes de Italia. Joel Ordóñez podría cobrar un salario de 4 millones de dólares en San Siro.

Joel Ordóñez es objetivo de otros grandes de Europa, con el PSG y el Liverpol también sondeándolo. Para muchos, el ex Independiente del Valle es el siguiente zaguero de renombre, como lo fue William Pacho.

El jugador se perfila para ser titular en la Selección de Ecuador si Sebastián Beccacece alinea con tres centrales al fondo, como lo ha hecho en varios partidos amistosos.

Los millones que pedirían por Joel Ordóñez

En caso de una futura venta, Joel Ordóñez no dejaría de costar más de 40 millones al club que vaya decidido a ficharlo. Brujas no pondría fácil su salida, puesto que, también buscaría una venta en estos números y hasta más por su proyección y contrato que es hasta 2029.

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Joel Ordóñez es titular en la Selección de Ecuador y Club Brujas.

En resumen