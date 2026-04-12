William Pacho tiene nuevo valor de mercado a dos meses del Mundial

Con una nueva temporada europea cerca de terminar, hay varios jugadores que han ido cambiando su valor de mercado. Uno de ellos es William Pacho, central ecuatoriano del PSG.

William Pacho lleva otra temporada monumental y su nuevo valor de mercado es de 70 millones de euros para el crack de la Selección de Ecuador. El defensor sube así en cinco millones en relación a su última cotización.

William Pacho cumple su segunda temporada en el PSG y ya acumula seis títulos del año pasado y ya virtualmente serán campeones de la Ligue 1 en pocas jornadas. Para Luis Enrique, Pacho es un pilar del equipo francés.

Antes de su llegada a Francia, William Pacho destacaba en silencio en el Eintracht Frankfurt de Alemania. Su fichaje costó 40 millones de euros desde Alemania donde también era titular.

Hoy es considerado de los mejores centrales del Mundo y luego del Mundial 2026 seguramente elevará su cotización. En su momento sonó para el Real Madrid y el Liverpool.

El contrato de Willian Pacho con el PSG

Ahora mismo, Willian Pacho tiene contrato con el PSG hasta finales de 2029. Sin embargo, y de acuerdo a los últimos intereses, el equipo francés optó por comenzar negociaciones para una eventual renovación de contrato. El club quiere extender su vínculo y mejorar su sueldo.

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DOHA, QATAR – DECEMBER 17: William Pacho of Paris Saint-Germain warms up prior to the FIFA Intercontinental Cup 2025 final match between Paris Saint-Germain and CR Flamengo at Ahmad Bin Ali Stadium on December 17, 2025 in Doha, Qatar. (Photo by Getty Images/Getty Images)

En resumen