VIDEO | Polémica en Brasil por nuevo video filtrado de Gonzalo Plata

Una nueva polémica tiene a Gonzalo Plata como protagonista luego de que se haya viralizado un video en el que se lo ve con amigos en la noche de Río de Janeiro.

Las polémicas parecen buscar a Gonzalo Plata y es que en Brasil el extremo ecuatoriano ahorita es noticia por un video que empezó a circular en redes sociales. En el mismo se ve al extremo ecuatoriano divirtiéndose en la noche junto a unos amigos en una zona de bares y restaurantes.

El video rápidamente se hizo viral generando las reacciones de hinchas del Flamengo que otra vez cuestionaron el compromiso del seleccionado ecuatoriano con el equipo, otros pidieron incluso sanciones. Recordar que al inicio del proceso de Jardim en el Fla, el DT cuestionó públicamente a Gonzalo Plata.

El ruido mediático fue tanto que Gonzalo Plata tuvo que salir a desmentir ese video. El ex Real Valladolid y Sporting de Lisboa aclaró que esas imágenes son de meses anteriores.

“Ante la información y los contenidos difundidos recientemente que involucran mi nombre, vengo a aclarar que muchas narrativas han sido compartidas fuera de contexto, generando interpretaciones erróneas y afectando no solo mi imagen, sino también la del club al que represento. En este momento, sigo totalmente enfocado en mi recuperación, en mi familia y en mi compromiso profesional con el Flamengo”, escribió.

“Quienes conviven conmigo a diario conocen mis valores, mi carácter y el respeto que le tengo a mi profesión, a mis compañeros y a la nación rubro-negra. Agradezco todos los mensajes de apoyo y cariño que he venido recibiendo en los últimos días. Seguiré trabajando y preparándome para volver aún más fuerte”, agregó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gonzalo Plata con Flamengo?

Plata es un activo importante del club; el extremo tiene contrato hasta 2029 y es por eso que Flamengo tampoco se puede permitir una venta a la baja del ecuatoriano. Los próximos meses serán claves para determinar una cifra para una transferencia si llega una oferta.

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NOTA OFICIAL DO FLAMENGO:



O vídeo que vem sendo divulgado nas redes sociais e reproduzido por alguns veículos de comunicação, no qual o jogador Gonzalo Plata aparece na companhia de amigos, não é recente. A publicação original foi feita há meses.



A atual repercussão do conteúdo… pic.twitter.com/v5fAARyzg9 — Léo Veras (@leoverasoficial) May 16, 2026

En resumen