¿Es una injusticia? Ponen a estos 3 defensas como mejores que William Pacho

William Pacho viene siendo uno de los mejores defensas del mundo en los últimos años. El central ecuatoriano se coronó campeón de la Champions League en la temporada anterior, pero eso no alcanza para que se lo considere uno de los mejores del mundo según Score 90.

La famosa cuenta de fútbol puso a William Pacho como el cuarto central mejor del mundo, pero el ecuatoriano aparece por debajo de Gabriel, Saliba, y Upamecano. En un top que ha generado diferentes reacciones en redes sociales, pero sobre todo molestia.

Algunos hinchas ecuatorianos y también del PSG no conciben que el central ecuatoriano asome por debajo de jugadores como Upamecano. El central francés viene siendo muy cuestionado en esta temporada por su rendimiento en el Bayern Múnich.

Por otro lado, a finales de mayo, William Pacho tendrá la gran oportunidad de demostrar que es mejor que la dupla central del Arsenal. El central tricolor acabará compitiendo en la final con el PSG para ganar su segundo “orejona” ante los ‘Gunners’.

No es la primera vez que acaban “subestimando” a William Pacho. El central tricolor ya se quedó fuera de los nominados al ‘Balón de Oro’, en una polémica decisión. No obstante, el tricolor no ha dejado de demostrar en la cancha que es uno de los mejores.

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Los números de William Pacho en esta temporada

En toda la temporada, William Pacho ha jugado un total de 43 partidos entre todas las competencias. Marcando 2 goles y dando 1 asistencia. Nuevamente el central ecuatoriano lleva en cancha más de 3.000 minutos siendo uno de los más regulares.

¿Cuándo se juega la final de la Champions League?

La final de la Champions League se jugará el próximo domingo, 30 de mayo de 2026. En este encuentro, los aficionados podrán ver a PSG buscando su segunda Champions League contra Arsenal que busca ganar la primera orejona de toda su historia.

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En síntesis:

William Pacho se sitúa como el cuarto mejor central del mundo según Score 90.

se sitúa como el del mundo según Score 90. El defensa ecuatoriano registra 43 partidos , 2 goles y una asistencia en la temporada.

, y una asistencia en la temporada. La final de Champions entre PSG y Arsenal se jugará el 30 de mayo de 2026.