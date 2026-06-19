Inter Miami sorprende a todos y ficha a un jugador ecuatoriano en pleno Mundial

El Inter Miami de Estados Unidos sorprendió fichando a uno de los jugadores promesas de la Selección de Ecuador.

Los clubes no descansan y en plena paralización del Mundial, el Inter Miami de la MLS habría fichado a un jugador ecuatoriano. El campeón de la MLS se llevará a una de las promesas ‘tricolores’.

Fricio Caicedo es nuevo jugador del Inter de Miami, este movimiento genera sorpresa ya que el joven defensor habría sido vinculado con el Royal Antwerp de la primera división de Bélgica.

Caicedo será el cuarto jugador ecuatoriano en la historia del Inter Miami tras fichar a Leonardo Campana, Allen Obando y Dixon Arroyo. El ex Barcelona fue el único que no se pudo afianzar.

La noticia la dio el periodista internacional Fabrizio Romano, el juvenil dejará Liga de Quito dónde ha tenido incluso convocatorias en el primer equipo. A sus 18 años tendrá su primera experiencia internacional.

En la Selección de Ecuador no solo ha estado en las categorías juveniles, si no que fue convocado para los amistosos contra Arabia Saudita y Guatemala justo antes del Mundial, debutando oficialmente en los minutos finales.

Fricio Caicedo – Selección de Ecuador

Publicidad

Valor futuro

En los seleccionados juveniles ecuatorianos hay muy alta consideración de las capacidades de Fricio Caicedo, al punto que le recomendaron a Sebastián Beccacece convocarlo a la última Fecha FIFA previa al inicio del Mundial, en la que llegó a jugar un puñado de minutos ante Arabia Saudita.