La insólita decisión de Enner Valencia cuando tenía el gol con la camiseta de Boca.

Este martes 18 de agosto de 2026 Enner Valencia al fin se estrenó con la camiseta de Boca Juniors, y aunque el delantero ecuatoriano no estuvo al tope desde lo físico, tuvo una chance para marcar un gol. Cuando pudo anotar, el futbolista acabó tomando una insólita decisión.

Enner tuvo el mano a mano contra el portero de Recoleta, pero de manera insólita el jugador ecuatoriano decidió no pegarle al arco, sino dar un pase. Era una jugada que dejó atónito hasta a los comentaristas del partido, porque el ecuatoriano debía rematar.

Toda la jugada se dio para que el jugador ecuatoriano anote el tanto y entre con toda la confianza a jugar en Boca. No obstante, no se dio y ese grito sagrado tendrá que seguir esperando hasta que juegue en el campeonato argentino cuando enfrente a Racing.

A Enner se lo notó muy bajo de físico aún, puesto que, este fue su primer partido desde el 30 de junio cuando estuvo en el Mundial 2026 defendiendo los colores de la Selección de Ecuador. Los hinchas se quejaron y le pusieron este apodo al futbolista.

¿QUÉ PASÓ, ENNER? Valencia tuvo una chance inmejorable para marcar en su debut en Boca ante Recoleta y no pudo acomodarse para definir bien.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DSgCCfKNye — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026

El momento goleador de Enner Valencia tampoco fue el mejor, puesto que, el jugador ecuatoriano viene de una sequía importante y en el Mundial 2026 se notó, puesto que, acabó fallando claras ocasiones durante todo el torneo y no marcó ni 1 solo gol.

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¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors con Enner Valencia?

El próximo partido de Boca Juniors será el siguiente domingo, 23 de agosto de 2026, cuando se enfrente a Racing. Se espera que para este partido, Enner ya entre a la cancha con más ritmo, puesto que, lo más seguro es que comience como suplente.

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