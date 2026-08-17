“Tuvimos suerte”: El DT de Nashville SC luego del nuevo penal que falló Messi

Lionel Messi volvió a ser titular con Inter Miami después de regresar de Argentina por el funeral de su padre el domingo 9 de agosto, y a pesar de que falló un nuevo penal, B. J. Callaghan, DT de Nashville SC, hizo una confesión sobre el ’10’ de Inter Miami.

Messi venía de jugar un poco más de 45 minutos en la derrota y eliminación de Inter Miami en la Leagues Cup 2026 tras perder con el Club León. Era la oportunidad de levantar cabeza con un triunfo en la MLS, pero todo se empezó a complicar al minuto 23 del primer tiempo.

A pesar de que Leo Messi venía de no marcar los últimos dos penaltis que cobró, fueron en el Mundial 2026 contra Austria y Egipto, decidió cobrar ante Nashville SC, pero el arquero Brian Schwake adivinó el lado a donde iba el balón y desvió el remate. Inter Miami terminó perdiendo 4-1 y el entrenador B. J. Callaghan habló sobre el jugador argentino.

La confesión del DT de Nashville SC tras el penal fallado por Messi: “Tuvimos suerte”

B. J. Callaghan y Lionel Messi. (Foto: Getty Images)

“Tuvimos suerte, pero la aceptamos; son cosas que pasan. Insisto: cuando nos enfrentamos al Inter Miami, hay cierta familiaridad, y al final todo se reduce a un esfuerzo de equipo. Él es, obviamente, el mejor jugador, así que debes estar atento en todo momento, porque él también está siempre alerta buscando la manera de hacerte daño; es una labor colectiva, y creo que esta noche vimos a muchos jugadores distintos intervenir de forma decisiva. Incluso los jugadores que entraron desde el banquillo hicieron un gran trabajo ayudando a contenerlo lo mejor posible“, respondió el DT de Nashville SC cuando le preguntaron cómo contralaron a Messi en el partido del 15 de agosto.

¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi con Inter Miami?

La revancha para Lionel Messi es pronto. Luego de tres derrotas consecutivas, Inter Miami volverá a jugar el miércoles 19 de agosto a las 19:30 ET (20:30 ARG) cuando enfrente a Philadelphia Union por la fecha 20 de la MLS 2026.

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