Tres penales errados y solo una victoria con Inter Miami en cinco partidos: delicado momento de Messi en la MLS

No son horas sencillas en lo deportivo para Inter Miami. Los penales errados por Messi, de la mano de una racha que costó hasta la Leagues Cup.

Nashville goleó al Inter Miami por 4-1. Todo ello en el retorno de la MLS para un equipo que venía de quedarse por fuera de la Leagues Cup durante la fase de grupos del certamen. Lionel Andrés Messi volvió a sufrir desde los 12 pasos en lo que se trata de una de sus peores rachas con el equipo del sur de los Estados Unidos de Norteamérica hasta la fecha.

Es el tercer penalti fallado por Messi de manera consecutiva. Al de las últimas horas se le sumaron los lanzamientos durante la Copa del Mundo frente a selecciones como Austria o Egipto. Una noche oscura para un Inter Miami que ni siquiera encontró consuelo en el rebote capturado por Sergio Reguilón para intentar poner un empate que no pudo subir al marcador. A los negativos registros individuales de la figura del equipo se le suma un balance general en resultados que ha hecho prender las alarmas.

Y es que Inter Miami apenas ha ganado uno de sus últimos cinco partidos en todas las competencias. La victoria frente a Atlético de San Luis en la primera jornada de la Leagues Cup por 4 a 2 es un oasis en medio de un desierto de malos resultados que llega en el peor momento posible. Las derrotas frente a Monterrey y León han ido de la mano con un empate frente a Columbus y la goleada de las últimas horas en Nashville.

El equipo de Miami se encuentra en este momento en la segunda posición de la Conferencia Este. 5 puntos los separan del equipo que fue su verdugo horas atrás. Las Garzas se encuentran en la segunda posición de la clasificación general de la MLS y tienen todavía 15 partidos para intentar quedarse con la primera posición del torneo. En caso de hacerlo ganarían la Supporters’ Shield que ya levantaron el año pasado. Hay que recuperar el rumbo lo antes posible.

Tercer penalti seguido que falla Messi: GETTY

Las malas sensaciones del equipo van de la mano con resultados que reflejan lo que viene pasando en el césped desde el final de la Copa del Mundo. Inter Miami necesitará recuperar su mejor versión lo antes posible teniendo en cuenta el encuentro que disputará frente a Cruz Azul el próximo 16 de septiembre por la Campeones Cup. Hablamos de otro título en juego y del primero que Messi podría ganar tras la definición frente a España en Nueva Jersey. Las Garzas ya viven una de las rachas más negativas de la era Lionel.

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La defensa, principal preocupación en Inter Miami

0-1 ante Montreal el 26 de julio. Es el único de los últimos 8 partidos del equipo donde han podido mantener su portería en cero. La racha empezó desde el 18 de mayo y en la previa de la Copa del Mundo con un triunfo por 2 a 0 frente a Portland. Desde entonces Inter Miami ha recibido un total de 19 goles en todas las competencias. Hablamos de un promedio que roza prácticamente los 2.2 tantos por partido.

En poco más de 6 meses de temporada Las Garzas han recibido más de 40 goles oficiales. Todo ello para ubicarse en la parte baja del campeonato de los números defensivos de todo el certamen. Para que nos hagamos una idea ni siquiera Atlanta United como colista de la Conferencia Este ha recibido tantos gritos sagrados como el equipo de Lionel hasta la fecha.

Datos claves

Nashville goleó 4-1 a Inter Miami en el retorno de la MLS.

a Inter Miami en el retorno de la MLS. Lionel Messi falló su tercer penalti consecutivo ante Nashville.

falló su tercer penalti consecutivo ante Nashville. Inter Miami suma solo una victoria en sus últimos cinco partidos disputados.