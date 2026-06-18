La contundente decisión de Sebastián Beccacece con Piero Hincapié para el Ecuador vs. Curazao

A 48 horas de enfrentar a Curazao, empiezan a salir detalles del once de la Selección de Ecuador para el segundo partido.

La Selección de Ecuador debe virar la página luego de la derrota contra Costa de Marfil y enfocarse en el partido contra Curazao. Una de las decisiones pendientes para Sebastián Beccacece giraba en torno a Piero Hincapié y ya hay confirmación.

Piero Hincapié seguirá siendo titular contra Curazao y contra Alemania pese a algunas críticas recibidas por su faceta defensiva como lateral. El DT entiende que quedó expuesto por falta de apoyo por la banda y corregirá este aspecto.

Así, hay dos titulares confirmados para el once contra Curazao, primero Denil Castillo en lugar de Alan Franco y Piero Hincapié en la defensa. Este partido también podría ser ensayo para enfrentar a Alemania.

Ecuador tiene 0 puntos, y necesita al menos 4 para asegurarse llegar con opciones de clasificar al menos como mejor tercero, mientras que con 3 puntos deberá aspirar a clasificar por goles diferencia.

Piero Hincapié fue superado por Diamondé en el debut de Ecuador.

El posible once de Ecuador para el partido contra Curazao

El once de Ecuador sería con: Hernán Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié; Pervis, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Denil Castillo, Alan Minda; Yeboah, Valencia, Plata.

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¿Cuándo juega la Selección de Ecuador con Curazao por el Mundial 2026?

La selección de Ecuador jugará contra Curazao este sábado 20 de junio de 2026, correspondiente a la segunda jornada del Grupo E de la Copa del Mundo.

En resumen