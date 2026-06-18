La contundente decisión de Sebastián Beccacece con Piero Hincapié para el Ecuador vs. Curazao

La Selección de Ecuador debe virar la página luego de la derrota contra Costa de Marfil y enfocarse en el partido contra Curazao. Una de las decisiones pendientes para Sebastián Beccacece giraba en torno a Piero Hincapié y ya hay confirmación.
Piero Hincapié seguirá siendo titular contra Curazao y contra Alemania pese a algunas críticas recibidas por su faceta defensiva como lateral. El DT entiende que quedó expuesto por falta de apoyo por la banda y corregirá este aspecto.
Así, hay dos titulares confirmados para el once contra Curazao, primero Denil Castillo en lugar de Alan Franco y Piero Hincapié en la defensa. Este partido también podría ser ensayo para enfrentar a Alemania.
Ecuador tiene 0 puntos, y necesita al menos 4 para asegurarse llegar con opciones de clasificar al menos como mejor tercero, mientras que con 3 puntos deberá aspirar a clasificar por goles diferencia.
Piero Hincapié fue superado por Diamondé en el debut de Ecuador.
El posible once de Ecuador para el partido contra Curazao
El once de Ecuador sería con: Hernán Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié; Pervis, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Denil Castillo, Alan Minda; Yeboah, Valencia, Plata.
¿Cuándo juega la Selección de Ecuador con Curazao por el Mundial 2026?
La selección de Ecuador jugará contra Curazao este sábado 20 de junio de 2026, correspondiente a la segunda jornada del Grupo E de la Copa del Mundo.
En resumen
- Sebastián Beccacece tomó una decisión enérgica con Piero Hincapié para el crucial partido de la Selección de Ecuador frente a Curazao, tras las múltiples críticas recibidas en el debut del Mundial 2026 ante Costa de Marfil.
- El director técnico argentino no “castigará” al futbolista dejándolo en el banco de suplentes; en su lugar, lo respaldará devolviéndolo a su posición natural como defensor central.
- Esta modificación estratégica vendrá acompañada por el ingreso de Pervis Estupiñán como titular por la banda izquierda, lo que confirma que la ‘Tri’ mantendrá su disposición táctica con una línea de tres defensores en el fondo.