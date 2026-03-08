Atento Ecuador: El histórico de Europa que sería nuevo DT de Marruecos

La Selección de Marruecos despidió a su entrenador a pocas semanas de enfrentar a la Selección de Ecuador en un amistoso, pero la noticia es el DT a quién apuntan como reemplazo para los comprobatorios y para el Mundial 2026.

Según medios internacionales, Marruecos quiere a Andrés Iniesta como su nuevo director deportivo y a Xavi Hernández como su nuevo entrenador. El vicecampeón de África quiere a dos de los históricos del FC Barcelona.

En el caso de Iniesta, sería su primer rol fuera de las canchas desde que se retiro el año pasado aunque el acuerdo no está cerrado, mientras que Xavi Hernández volverá a los banquillos desde que dejó el FC Barcelona.

Walid Regragui era el entrenador de la Selección de Marruecos desde 2022, sin embargo su derrota en la final de la Copa Africana de Naciones lo puso en duda hasta que finalmente lo sacaron.

Marruecos tiene jugadores destacados como Brahim Díaz, Achraf Hakimi y el arquero Bono, por lo que se espera que tengan una buena participación en el Mundial 2026.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador contra Marruecos?

La Selección de Ecuador jugará contra Marruecos el próximo 27 de marzo de 2026 en Madrid. Será el penúltimo amistoso para ‘La Tri’, puesto que, después tendrá que jugar contra la Selección de Países Bajos y de ahí ya está listo para jugar en el Mundial de 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Liga de Quito volvió a perder y estos serían los sacrificados de Tiago Nunes

Xavi e Iniesta fueron compañeros en el Barca y ahora se reencontrarían en Marruecos. Foto: Getty

En resumen