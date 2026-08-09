Jordy Caicedo fue la figura del triunfo de Huracán en el Clásico vs. San Lorenzo, pero además de anotar su doblete hizo enojar a sus rivales.

Demostrando que debe seguir siendo el presente de la Selección de Ecuador, el delantero Jordy Caicedo continuó su racha de goles en el fútbol argentino. Esta vez anotó un doblete en la victoria de Huracán vs. San Lorenzo y también hizo un viral gesto.

Sobre el cierre del primer tiempo, Caicedo estuvo atento en el área para aprovechar un rebote y poner el 1-0 y marcar a partido seguido. Ya en la segunda mitad, Caicedo recibió un pase dentro del área, superó la marca de dos rivales y con un remate cruzado arriba pone el 2-0.

Lo viral llegó después, en el festejo el seleccionado ecuatoriano fue a celebrar a la tribuna frente a los hinchas de San Lorenzo, haciendo el gesto de Topo Gigio, esto enojó visiblemente a los jugadores del ‘Ciclón’ quiénes fueron a reclamarle muy enojados al ecuatoriano.

El ex Atlas no reaccionó pese a los reclamos, insultos y hasta empujones que recibió de parte de sus rivales, por lo que no pasó a mayores. Aún así, Caicedo se consolida como uno de los más regulares delanteros del fútbol argentino.

¡¡EL GLOBO GOLPEÓ ANTES DEL CIERRE DEL PT!! Jordy Caicedo estuvo muy atento al rebote que dio Gill y anotó el primero de Huracán ante San Lorenzo. ¡EL HOMBRE CLÁSICO!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/pzW62sHxDd — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026

¡¡ES UN GOLAZO!! Jordy Caicedo la cruzó al ángulo y marcó su doblete para el 2-0 de Huracán vs. San Lorenzo. Festejó con Topo Gigio a la tribuna y se picó todo…



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/LBI6xqEKx9 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026

Publicidad

IMPRESIONANTE: Caicedo festejó directo a la tribuna y los jugadores de San Lorenzo se le fueron encima… ¡PICANTE EL CLÁSICO!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/gUWeMESnA8 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026

Los números de Jordy Caicedo en Ecuador

Jordy Caicedo en esta Copa del Mundo apenas jugó un total de 16 minutos entre todas las competencias, repartidos en 3 partidos. Beccacece casi no contó con él y apenas le dio minutos en un momento donde se necesitaba goles para ‘La Tri’ en la Copa del Mundo.

En resumen

Jordy Caicedo tuvo una actuación estelar al anotar un doblete en el clásico frente a San Lorenzo durante esta temporada 2026.

en el clásico frente a San Lorenzo durante esta temporada 2026. El delantero ecuatoriano hizo viral un gesto de festejo que desató la controversia y provocó la reacción inmediata de los futbolistas rivales.

La tensión escaló en el terreno de juego hasta el punto en que el atacante estuvo cerca de terminar golpeado en medio de empujones y reclamos.