Borussia Dortmund decidió el equipo de Justin Lerma para la siguiente temporada

Justin Lerma se unió a la pretemporada del Borussia Dortmund y el club alemán decidió que hará con el volante ecuatoriano.

El volante ecuatoriano Justin Lerma fue parte de la pretemporada del Borussia Dortmund con el primer equipo. Jugó incluso el amistoso contra el Arsenal y ahora el club decidió dónde lo mandará para la siguiente temporada europea.

Según GOAL.com, Justin Lerma está en seria consideración para formar parte del primer equipo del Borussia Dortmund. A sus 18 años podría saltarse la etapa en las reservas e integrar directamente la nómina principal.

Justin Lerma fue fichado por el Borussia Dortmund el año pasado, sin embargo tenía que seguir esperando en Independiente del Valle hasta que cumpla la mayoría de edad.

Había cierto temor en que el Borussia Dortmund decida prestarlo tal como hizo el Chelsea con Kendry Páez, sin embargo parece que el volante central peleará minutos en la Bundesliga.

Debutó en el primer equipo de Independiente del Valle a los 16 años y tuvo más de 40 partidos en primera división entre torneo local y torneos CONMEBOL, luego fue vendido al Dortmund.

¿Cuánto pagó el Borussia Dortmund por Justin Lerma?

Justin Lerma fue comprado por el Borussia Dortmund por 5 millones de dólares, el club ecuatoriano repitió la fórmula que tiene con todos sus juveniles y guardó un porcentaje de una futura venta.

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Justin Lerma jugó tres amistosos con el Borussia Dortmund. Foto: Getty.

En resumen