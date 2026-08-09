Barcelona SC hará oficial la salida de César Farías este domingo y ya trabaja en la primera lista de candidatos para el nuevo entrenador.

Barcelona SC volvió a perder en LigaPro, esta vez contra Macará de local, y la salida de César Farías es casi un hecho a falta de oficializar. Barcelona está cerca de tener nuevo entrenador y empiezan a sonar los primeros candidatos.

Miguel Ángel Ramírez, Gustavo Costas, Renato Paiva y Flavio Robatto son los primeros nombres que manejaría la directiva de Barcelona para el cargo de entrenaor.

Los cuatro ya vienen sonando desde hace meses que se profundizó la crisis de resultados. Su salida llevaría a Barcelona a tener que pagar unos 200 mil dólares de indemnización.

Estos cuatro nombres sonaron desde la directiva pasada y queda por ver si ahora bajo la presidencia de Miguel Montalvo siguen siendo los mismos opcionados o si hay un cambio.

En el caso de los tres primeros hay una facilidad de que son agentes libre, además de que los tres han quedado campeones en el fútbol ecuatoriano. Gustavo Costas estuvo cerca de volver a LigaPro, pero a Liga de Quito, pero no hubo acuerdo económico.

Los números de César Farías en Barcelona SC

César Farías ha dirigido ya a Barcelona SC en un total de 34 partidos entre todas las competencias. El entrenador ha ganado 12 partidos, sumando 9 empates y perdió 13 encuentros. El entrenador tiene contrato con los amarillos por lo que resta de esta temporada.

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Gustavo Costas fue DT de Racing de Argentina. Foto: Getty.

En resumen