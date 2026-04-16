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San Lorenzo vs Deportivo Cuenca HOY: ¿Qué canal pasa el partido de Copa Sudamericana?

Los canales para ver el partido de Deportivo Cuenca ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana.

Qué canal pasa el partido de Santo Lorenzo ante Deportivo Cuenca en la Sudamericana
© Imago/ Edit BVQué canal pasa el partido de Santo Lorenzo ante Deportivo Cuenca en la Sudamericana

Este jueves 16 de abril de 2026 Deportivo Cuenca sigue con su camino internacional en la Copa Sudamericana. Ahora el equipo ‘Morlaco’ se terminará enfrentando a San Lorenzo por la segunda fecha. El club ecuatoriano viene de derrotar a Santos como local.

¿Qué canal pasa el partido de San Lorenzo contra Deportivo Cuenca?

El partido de San Lorenzo vs Deportivo Cuenca comenzará desde las 19H30 y se podrá ver por:

  • DSports y DGO

Para Deportivo Cuenca, este partido representa la gran oportunidad de ser líder en soledad y empezar a sentenciar su posición en los primeros lugares en caso de ganar, puesto que, en la primera fecha obtuvo 3 puntos, mientras que sus rivales de grupo todavía no han ganado.

Por otro lado, San Lorenzo viene en una campaña muy mala e irregular. El ‘Cuervo’ empató en su debut internacional ante Recoleta, mientras que en el campeonato argentino viene de empatar contra Newell’s. De ahí que, el encuentro entre ambos equipos, a priori, se vea como “equilibrado”.

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Jose Cedeño Mendoza
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