Enner Valencia llegó a Boca Juniors y ahora trasciende la comparativa de salarios entre el delantero y Kendry Páez en River Plate.

El fichaje de Enner Valencia es la noticia deportiva del día al menos para Boca Juniors y para los hinchas de Ecuador. Con esto tendremos a dos jugadores nacionales defendiendo los colores de los dos gigantes de Argentina en un mismo año pero ¿quién cobra más?

Enner Valencia estaría cobrando 2 millones de dólares en Boca Juniors mientras que el salario anual de Kendry Páez es de 2.5 millones. Es decir que Kendry cobra más que el histórico delantero con una carrera recién por empezar

Claro que hay una diferencia clave y es que los 2.5 millones de dólares no lo paga River Plate en su totalidad. Esa cifra es la que acordó el Chelsea con el volante ex Independiente del Valle por lo que la mayoría del salario la sigue asumiendo el gigante de Inglaterra según portales británicos.

Kendry Páez sigue siendo jugador de River Plate pero solo hasta que el Chelsea termine de encontrarle un nuevo club. En el ‘Millonario’ no lo tienen en cuenta más allá del préstamo inicial hasta diciembre.

Enner Valencia llega a Boca Juniors con un contrato que es hasta diciembre 2027 es decir por 18 meses. En los hinchas ha generado reacciones distintas, con algunos aficionados criticando su registro goleador reciente además de su edad.

Los números de Enner Valencia en este 2026

Entre el Mundial 2026 y su paso por Pachuca, Enner Valencia jugó 16 partidos sumando casi 1.000 minutos en este semestre. No obstante, el delantero apenas pudo anotar 4 goles y fue con su club, porque en la Copa del Mundo se despidió sin anotar.

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En resumen