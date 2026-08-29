Kendry Páez podría fichar por un equipo del ascenso en Inglaterra y pasaría a ganar esta fortuna.

Kendry Páez ya no es más jugador de River Plate y el jugador ecuatoriano tiene que dar un salto en Europa, puesto que, regresa a Chelsea. De acuerdo, a las últimas informaciones, el jugador ecuatoriano se ha metido en planes del Birmingham City.

No obstante, lo más probable es que el jugador ecuatoriano siga formando parte de Chelsea, puesto que, el club de Londres solo estaría prestando al ecuatoriano y todavía no buscando una salida definitiva. Por lo cual, el futbolista también tendrá un importante sueldo al equipo al que vaya.

El sueldo que tendría Kendry Páez en su nuevo equipo

En Chelsea, Kendry Páez percibe un sueldo de 2.5 millones por temporada, por lo cual, en su nuevo equipo el ecuatoriano seguirá ganando este salario, debido a que, es Chelsea quien cubre su sueldo. Solo se haría un arreglo entre equipos por el porcentaje a pagar.

Kendry Páez terminó su etapa en River Plate. (Foto: GettyImages)

La carrera de Kendry Páez no pasa por el mejor momento, y ya con este 2026, el tricolor se encamina a 2 años de absoluta oscuridad. En el primer semestre de 2025 no jugó por entrenar con Chelsea, el segundo semestre fue anónimo en Racing de Estrasburgo y este 2026 en River es más de lo mismo.

El valor de mercado de Kendry Páez

Ahora mismo, el valor de mercado de Kendry Páez es de 8 millones. Su valor más bajo, puesto que, en su mejor momento el ecuatoriano llegó a costar 12 millones. Además, Chelsea hizo una importante inversión por él, fichándolo por más de 15 millones de euros.

Publicidad

Encuesta¿Kendry Páez ya perdió todo su nivel? ¿Kendry Páez ya perdió todo su nivel? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: