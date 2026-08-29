Kendry Páez se marcha de River Plate, pero los hinchas lo despiden con estos apodos

A Kendry Páez los hinchas le pusieron varios apodos, ahora que se marcha del club para tratar de salvar su carrera en Inglaterra.

Kendry Páez hizo oficial su adiós en River Plate, puesto que, el jugador ecuatoriano regresará a Chelsea para las siguientes semanas y ahí buscará su destino. Sin embargo, su salida dejó a los hinchas argentinos enojados por las polémicas y le pusieron varios apodos.

Al ecuatoriano, los aficionados de River Plate no lo bajaron de “sobrevalorado” o “refuerzo estrella” de manera irónica. El ecuatoriano también publicó su adiós de una manera en la que ningún aficionado podía comentar en su publicación de despedida.

En otras publicaciones sobre su marcha, algunos hinchas llamaron a Kendry Páez: “Joya devaluada, por su forma y pensar y actuar“. “Sobrevalorado el muchacho”. “Era crack…pero le gusta las mujeres, el baile y la joda, falta de profesionalismo“. “Este no era un jugador estrella y no sé cuántas mentiras más”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas.

Kendry tuvo una amarga salida de River y su paso por el club también fue muy gris, puesto que, el jugador ecuatoriano nunca pudo demostrar un gran nivel y apenas anotó un gol. Tras la salida de Gallardo, perdió hasta su puesto en el once titular.

El comunicado de Kendry Páez en su adiós. (Captura de pantalla)

Ahora Páez espera a saber cómo se concreta su futuro en Europa. El ecuatoriano podría jugar en un equipo de segunda división en Inglaterra, o también en otra Liga. En su primera experiencia en Europa, con el Racing de Estrasburgo en Francia, tampoco le fue bien y a los 6 meses se marchó.

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Las estadísticas de Kendry Páez en River Plate

Con la camiseta de River Plate, Kendry Páez jugó un total de 14 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano apenas pudo marcar 1 gol y dar 1 asistencia. Sumó en cancha más de 500′ minutos.

Los comentarios de los hinchas en X a Kendry Páez

Estos fueron algunos de los comentarios de los aficionados a Kendry Páez:

Los comentarios con apodos a Kendry Páez. (Foto: Captura de pantalla)

Los comentarios con apodos a Kendry Páez. (Foto: Captura de pantalla)

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En síntesis: