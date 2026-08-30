Kendry Páez podría seguir su carrera en otro grande de Sudamérica

Kendry Páez sigue a la espera de irse a otro equipo y mientras sonaba para la Championship, ya hay otro grande de Sudamérica que lo quiere.

Kendry Páez dejó River Plate tras un semestre irregular en lo deportivo y extra futbolístico, ahora están todos a la espera de su nuevo club. El volante ecuatoriano suena para Europa pero también tiene mercado en Sudamérica.

Medios brasileños apuntan a que el Cruzeiro podría reemplazar al ecuatoriano Keny Arroyo, quién vive un momento superlativo que le valdría la vuelta a Europa, con el fichaje de Kendry Páez

No es la primera vez que ponen a Kendry Páez en el fútbol de Brasil, ya hace meses el Atlético Mineiro y el propio Cruzeiro lo sondearon cuando aún no estaba del todo descartado en River Plate.

Kendry no juega un partido oficial hace cerca de dos meses luego de que ‘Chacho’ Coudet no lo tomará más en cuenta en River Plate. El ecuatoriano tenía contrato de préstamo inicialmente hasta diciembre pero salió opuesto a lo esperado por el Chelsea.

En Ecuador se ilusionaron con la vuelta del seleccionado con Liga de Quito, Barcelona e Independiente del Valle puestos como posibles destinos, sin embargo el jugador prefiere Europa.

¿Cuánto pagó el Chelsea por Kendry Páez?

La cifra final que Independiente del Valle recibió por el mediocampista de 16 años fue de 18,4 millones de euros, esto por el 80% de los derechos deportivos de Kendry Páez.

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Kendry Páez – River Plate. Foto: Getty

En resumen