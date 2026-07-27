Chelsea sigue de cerca a Kendry Páez, mientras que en River el 'Chacho' Coudet tomó una nueva decisión con él.

Kendry Páez entrena con River Plate, tras un primer semestre muy malo, y un Mundial 2026 donde no pudo brillar. La ‘Joya Ecuatoriana’ pertenece a Chelsea y ahora mismo ambas partes estarían negociando el futuro del jugador porque el ‘Chacho’ Coudet no cuenta con él.

Según reveló Federación Postera, Kendry Páez y otros jugadores entrenan por separado en River Plate. Estos son jugadores que no cuentan para el ‘Chacho’ Coudet y con los que River está trabajando para tomar una decisión. El ecuatoriano tiene un año de contrato.

River Plate hizo un largo contrato de préstamo con Kendry Páez, puesto que, lo firmó hasta mediados de 2027, pero el tricolor era un fichaje de Gallardo, que luego se fue. Con la llegada de Coudet las cosas cambiaron y perdió todo protagonismo.

Kendry no tuvo el Mundial 2026 que se esperaba de él, puesto que, el jugador ecuatoriano acabó apenas jugando en el partido ante México en los 16avos de final, un puñado de minutos. Beccacece lo hizo debutar ya cuando todo estaba perdido para ‘La Tri’.

Kendry Páez dejaría River Plate. (Foto: GettyImages)

Desde Mr.OFFSIDER revelan que Chelsea también trabajaría en que Kendry Páez se mude a jugar en Europa en este nuevo año. Hay dos clubes interesados en el jugador ecuatoriano, se reporta que uno sería un club de Bélgica y otro un equipo de Turquía.

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Los números de Kendry Páez en River Plate

Con la camiseta de River Plate, Kendry Páez jugó un total de 14 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano marcó 1 solo gol y dio 1 asistencia. Su rendimiento viene en caída desde la temporada 2025 cuando estuvo en el Racing de Estrasburgo.

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