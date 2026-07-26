Mientras Nati Jota le dijo a Gastón Edul “te quiero” tras perder en la Velada 6, la reacción de Sofi Martínez

El periodismo deportivo llegó al famoso evento del creador de contenido Ibai Llanos, la Velada del Año. Gastón Edul y Edu Aguirre se enfrentaron en uno de los combates de la sexta edición del evento y las reacciones al resultado de Nati Jota y Sofi Martínez aparecieron en 3, 2, 1…

A pesar de un primer round donde se le vio conectando mejores golpes y no abrazando tanto al rival, Edul perdió la pelea de manera clara ante Aguirre por una decisión de los jueces 4-1. Sin embargo, lo que sí se ganó fuera del ring fue más de un corazón. ¡Oh, oh!

“Orgullosa de vos como todos los que te vimos de cerca esforzarte tanto, desdoblarte en dos tremendos desafíos con el esfuerzo y la responsabilidad de cumplir con ambos. Lo hiciste, lo diste todo. No se puede ganar siempre. Eso aprendimos estos días. Y también que a veces ganar no es el mismo ganar que esperan o ven todos de afuera. Te quiero“, publicó la conductora de TV Nati Jota para Gastón Edul. ¿Y qué dijo Sofi Martínez?

La reacción de Sofi Martínez a la derrota de Gastón Edul en la Velada VI

Sofi Martínez y Gastón Edul. (Foto: X / @SofiMMartinez e Instagram / @gastonedul)

Luego de que la misma Nati Jota le hiciera un reclamo al aire porque cenó junto a Sofi Martínez en pleno Mundial 2026, una de las reacciones más esperadas a la derrota de Edul en la Velada VI era la de la periodista deportiva. ¿Qué dijo? “Todos con vos, ayer, el año que viene y siempre, Gasta”, le escribió Martínez a Edul en Instagram.

La confesión de Edul tras perder con Edu Aguirre que nadie esperaba

“Estamos haciendo un video épico, se va a ver después de la velada. Es 12 de julio, quedan 13 días para la pelea. Tengo el hombro hecho mierda, pero hace 2 meses. Me lo saqué 3 veces, el hombro. Traté de hacer una recuperación especial para que no se sepa tampoco en el medio, pero ahora se me carga. No puedo ni levantar el hombro. Faltan 2 semanas para la pelea y no puedo levantar el hombro. Mañana hacemos un viaje, en 16 aviones vamos. Mañana nos levantamos a las 7 de la mañana para hacer un viaje en auto de 4 horas y después tomarnos un avión, pero ahora no nos importa nada”, confesó Gastón Edul después de perder con Edu Aguirre en la Velada 6.

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