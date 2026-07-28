Sebastián Beccacece reveló por qué Ecuador se quedó eliminado contra México en el Mundial 2026.

Cuando Ecuador fue eliminado por México en el Mundial 2026 se dieron varios rumores sobre problemas extradeportivos y aparentes amenazas. Nada de eso resultó ser cierto y el mismo Beccacece lo acaba de volver a confirmar en una entrevista.

El DT de la Selección de Ecuador se cansó de las “conspiraciones” que ponen a Ecuador como un equipo amenazado que jugó contra México. El DT le quiso dar toda la causa del resultado a lo que paso en la cancha. Para él, México fue mejor que ‘La Tri’.

“A nosotros también nos tocó vivir algo similar perdiendo el partido México. Salió en todo lado que habíamos recibido amenazas, que había conspiración. México fue mejor que nosotros y nos ganó en la cancha“, sentenció el entrenador argentino en diálogo con TyC Sports.

Es la segunda vez que Beccacece desmiente cualquier amenaza contra sus jugadores y asegura que ese partido con México se perdió “bien”. El equipo nacional nunca pudo competir en aquel encuentro de 16avos y en el primer tiempo ya perdía 2 a 0.

🗣️ "QUE ARGENTINA HAYA ENTREGADO UN PARTIDO ES IMPOSIBLE"



🎙️ Beccacece se refirió a las teorías conspirativas que giran en torno a la final del Mundial 2026 y fue tajante. pic.twitter.com/DX0OljGor2 — TyC Sports (@TyCSports) July 28, 2026

Ecuador no tuvo la mejor presentación contra México y eso levantó todas las especulaciones más aún después de que el equipo nacional venía de jugar un gran partido contra Alemania. De ahí que, se levantó todo tipo de especulaciones sobre ese encuentro.

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Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Beccacece al frente de la Selección de Ecuador alcanzó a dirigir un total de 24 encuentros entre todas las competencias. Ganó 9 partidos, empató 12 y perdió un total de 3 encuentros. No pudo llegar más lejos en esta Copa del Mundo y su contrato terminó ahí.

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