La FIFA le da la peor noticia de todas a varios jugadores de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador viene con un proceso de 26 jugadores, sin embargo tras los rumores de que la FIFA iba a extender la lista de convocados al Mundial 2026 hasta los 30 futbolistas. El suspenso acabó este jueves luego de que confirmaran cuántos nombres formarán cada delegación.

La FIFA confirmó que la lista final será de solo 26 jugadores, por lo que no podrán ampliarla para darle oportunidad a futbolistas que tal vez no sean protagónicos pero que cuentan para Sebastián Beccacece.

Esto afectará a la Selección de Ecuador ya que hay futbolistas que sin duda se quedarán fuera. En la ‘Tri’ nombres como Darwin Guagua, Bryan Ramírez, Jeremy Arévalo, Jordy Caicedo entre otros no son fijos en una nómina de 26 y esperaban la ampliación a 30 para estar.

Lo más probable es que en la lista que estará presente en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá estén los mismos que fueron llamados a los amistosos contra Marruecos y Países Bajos.

De igual forma, es posible que la Selección de Ecuador lleve de viaje con la delegación a varios sparrings, que aunque no puedan tener minutos, entrenarán con el grupo. Jandry Gómez, Luis Fragozo, Justin Lerma son algunos juveniles con consideración en la Tri.

El once de Ecuador para amistosos sería con: Hernán Galíndez; Preciado, Pacho, Hincapié, Ordóñez, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez, Gonzalo Plata; Jordy Caicedo.

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Los partidos de la Selección de Ecuador en el Mundial

Así está el calendario de los partidos de Ecuador para el Mundial 2026:

Ecuador vs Costa de Marfil (14/06)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Alemania vs Ecuador (25/6)

ver también Escándalo en Brasil: Revelaron las indisciplinas de Gonzalo Plata en Flamengo

Jeremy Sarmiento se quedaría fuera del Mundial 2026.

En resumen

Sebastián Beccacece deberá definir una lista final de exactamente 26 jugadores para el Mundial.

deberá definir una lista final de exactamente para el Mundial. La FIFA descartó la propuesta de ampliar las convocatorias de las selecciones a 30 futbolistas .

descartó la propuesta de ampliar las convocatorias de las selecciones a . Jordy Caicedo y Bryan Ramírez están entre los jugadores que podrían quedar fuera del torneo.

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