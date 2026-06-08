Reportan que dos grandes equipos mexicanos están siguiendo el posible fichaje de Allen Obando para el segundo semestre.

Allen Obando es el nombre que más viene animando el mercado de fichajes en los últimos meses. El delantero protagoniza un caso muy polémico en Barcelona SC por la cifra en la que fue vendido y también porque el jugador ecuatoriano ahora podría volver a tener un nuevo equipo.

El delantero ecuatoriano actualmente está cedido en el NK Istra de Croacia. No obstante, no ha tenido minutos y es muy probable que el jugador tenga nuevo equipo para el segundo semestre. Siendo México uno de los destinos que suenan para su carrera.

Según la información revelada por Mr.OFFSIDER, Allen Obando ahora se metió en planes de equipos mexicanos como Cruz Azul y Toluca. Ambos clubes lo están siguiendo y podrían hacer un importante movimiento de mercado en las siguientes semanas.

Pese a sus dos últimos años muy irregulares, Allen Obando sigue siendo un delantero de gran proyección en el fútbol ecuatoriano y sudamericano. Por lo cual, se espera que pueda tener minutos en algún equipo pronto. Beccacece lo llamó varias veces para la Selección de Ecuador.

Allen Obando estuvo en el Inter Miami. (Foto: GettyImages)

Aún no se aclaró si Allen Obando pertenece o no a Barcelona SC o a Inter Miami. Hay una gran polémica con su pase, porque el jugador demando a los amarillos exigiendo el pago de varios sueldos pendientes y ahí se reveló que en realidad nunca fue comprado por Atlético de Madrid.

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Los números de Obando en este semestre

En este semestre jugando en Croacia, Allen Obando solo ha podido disputar un total de 180′ minutos en 6 partidos. Por lo cual, es seguro que no seguirá en Croacia y es ahí donde se abren nuevas ofertas para su futuro.

¿Obando puede volver a Barcelona SC?

En las últimas semanas se informó que Obando podría volver a Barcelona SC, sin embargo, es poco probable que esto se dé. Por el contexto de la relación entre ambas partes y también porque el jugador, en teoría, pertenecería a Inter Miami que debe decidir su futuro.

Encuesta¿Allen Obando debe irse a México o regresar a Ecuador? ¿Allen Obando debe irse a México o regresar a Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave:

El delantero Allen Obando se encuentra cedido en el club NK Istra de Croacia.

se encuentra cedido en el club de Croacia. Cruz Azul y Toluca tienen planes de fichar al futbolista ecuatoriano en México.

tienen planes de fichar al futbolista ecuatoriano en México. 6 partidos y apenas 180 minutos disputó el jugador durante el presente semestre.