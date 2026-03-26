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Escándalo en Brasil: Revelaron las indisciplinas de Gonzalo Plata en Flamengo

En Brasil dieron detalles de los constantes actos de indisciplina de Gonzalo Plata en Flamengo, en medio de rumores de una venta.

Por Gustavo Dávila

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Escándalo en Brasil: Revelaron las indisciplinas de Gonzalo Plata en Flamengo
Escándalo en Brasil: Revelaron las indisciplinas de Gonzalo Plata en Flamengo

Parece que la etapa de Gonzalo Plata como jugador del Flamengo está cerca de llegar a su fin. En medio de rumores de una posible venta, en Brasil estalló el escándalo con las revelaciones de sus constantes indisciplinas.

El portal O Globo da a conocer que previo a partidos importantes, al ecuatoriano se le veía en discotecas y clubes, como pasó en las semifinales de Libertadores vs. Racing. Así mismo, a las sesiones de entrenamientos llegaba tarde algo que repite bajo el mando de Leonardo Jardim, nuevo DT.

Lo más delicado detallan ocurría en los hoteles de concentración, cuando el ecuatoriano metía acompañantes en hoteles a tal punto que personal de seguridad tuvo que expulsarlos. En los campos de entrenamientos del propio Flamengo fue encontrado con mujeres.

Precisamente Gonzalo Plata fue uno de los motivos de la directiva para echar a Filipe Luis. El DT tenía pleno conocimiento de estos hechos y no era estricto con el jugador.

En lo que va de temporada, Gonzalo Plata solo ha jugado con Flamengo un total de 11 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano apenas marcó 1 gol. Lleva más de 500 minutos en cancha y en los últimos partidos o no ha sido convocado o no ha jugado.

El valor de mercado de Gonzalo Plata

De acuerdo, a la información de Transfermarkt, el valor de mercado de Gonzalo Plata actualmente es de 8 millones de euros. Es el valor de mercado más alto en toda su carrera y por eso el club apuesta a que este se incremente si hace una buena Copa del Mundo.

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En resumen

  • Gonzalo Plata registra apenas 1 gol en 11 partidos disputados con el Flamengo esta temporada.
  • El portal O Globo reportó constantes indisciplinas del ecuatoriano en hoteles de concentración y entrenamientos.
  • El valor de mercado actual de Gonzalo Plata alcanza los 8 millones de euros, según Transfermarkt.
Gustavo Dávila
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