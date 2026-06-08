Tras el partido contra Guatemala, la Selección de Ecuador dedicó un emotivo video a uno de sus jugadores que más apoyo necesita.

La Selección de Ecuador venció a Guatemala y quedó listo para el Mundial 2026. Pero ahora desde el ‘Búnker’ de ‘La Tri’ nace un mensaje de “unidad” y de apoyo para todos los jugadores. Uno de los más cuestionados en los últimos amistosos fue Pervis Estupiñán.

El lateral ecuatoriano viene siendo muy criticado y pese a que anotó un golazo ante Guatemala es casi imposible que juegue como titular ante Costa de Marfil. El jugador también tuvo una muy mala temporada en AC Milan, donde casi no pudo jugar.

Ahora en sus cuentas oficiales, ‘La Tri’ dedicó un emotivo mensaje a Pervis Estupiñán con un video del partido. En ese clic se ve a varios jugadores y a Beccacece apoyando al jugador del AC Milán. “Te mereces todo el apoyo del mundo”, fue el mensaje de Ecuador.

Aunque no se espera que sea titular, lo más probable es que Pervis sí termine ayudando a la Selección de Ecuador en la Copa del Mundo y sea parte de la rotación de Beccacece. Además, el jugador podría entrar en el dibujo también como carrilero.

Te mereces todo el apoyo del mundo. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/16Q69onxfS — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 8, 2026

Pervis también marcó un gol muy importante para su confianza de cara a los partidos del Mundial 2026. El ecuatoriano aprovechó una mala salida del arquero guatemalteco y definió desde lejos con un gran remate que significó el tercer tanto a favor de ‘La Tri’.

Publicidad

Los números de Pervis Estupiñán en esta temporada

En toda la temporada, Pervis Estupiñán acabó jugando un total de 22 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Apenas jugó 1.303 minutos en toda la campaña, números muy bajos para los que venía teniendo en los últimos años.

Los otros jugadores criticados en Ecuador

Hay otros jugadores de la Selección de Ecuador que vienen siendo cuestionados, sobre todo, después del último amistoso. Jugadores como Jackson Porozo o Kendry Páez no son los favoritos de la hinchada de la Selección de Ecuador en estos días.

Encuesta¿Pervis Estupiñán debe ser más apoyado en Ecuador? ¿Pervis Estupiñán debe ser más apoyado en Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Pervis Estupiñán anotó un gol en la victoria de Ecuador ante Guatemala.

anotó un gol en la victoria de ante Guatemala. Un total de 22 partidos disputó el lateral ecuatoriano con el AC Milan .

disputó el lateral ecuatoriano con el . El debut de Ecuador en el Mundial 2026 será contra Costa de Marfil.