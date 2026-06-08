Confirmado: Miller Bolaños tiene nuevo equipo en la LigaPro

Miller Bolaños tiene nuevo equipo en la LigaPro y se confirmó que tendrá una nueva oportunidad en primera.

Este lunes 8 de junio de 2026 se confirmó finalmente que Miller Bolaños regresa a la LigaPro y tendrá un nuevo equipo en Ecuador. El delantero salió mal de Emelec, pero ahora le dan de nuevo la oportunidad en un equipo de primera división que competirá contra el ‘Bombillo’.

En sus cuentas oficiales, Guayaquil City anunció a Miller Bolaños como su nuevo jugador. El ‘Killer’ regresa al equipo de la ciudad para competir en este segundo semestre y se forma un mediocampo soñado junto al ‘Kitu’ Díaz.

El ‘Killer’ regresó a Emelec a comienzos de temporada, pero no le fue muy bien y se fue con varias polémicas. Incluso, el jugador estuvo arrestado en medio de un toque de queda. Por lo cual, hay grandes dudas de cómo le irá en este segundo semestre.

Ahora también se cumple uno de los sueños de Guayaquil City y es tener a Miller Bolaños, referente de Emelec, y Damián Díaz, referente de Barcelona SC, en la misma plantilla y se espera que a lo largo de todo el año también terminen jugando juntos en cancha.

El expediente está completo 📂🔥



Hay historias que merecen seguir escribiéndose.



El campeón vuelve a casa para defender nuestros colores con jerarquía, experiencia y calidad



¡Bienvenido a casa, "Killer"!🫡 #VamosCity #ElEquipoDeLaCiudad #LigaEcuabetConectadaPorXtrim pic.twitter.com/K4hhTJJe8N — Guayaquil City FC (@GuayaquilCityFC) June 8, 2026

Será el segundo ciclo de Miller Bolaños en Guayaquil City. El jugador ecuatoriano regresa al equipo de la ciudad para seguir con su carrera y estar activo en el fútbol tricolor. En 2025 fue el gran protagonista de poderlos ascender de nuevo a primera división.

Publicidad

Los números de Miller Bolaños en Emelec en este 2026

Miller Bolaños en este 2026 jugó un total de 6 partidos, donde pudo marcar 1 gol. El jugador estuvo en cancha en un total de 330′ minutos, pero no pudo ser gravitante como en otras ocasiones. Por lo cual, su ciclo se terminó rápido.

Encuesta¿Miller Bolaños será importante en el City? ¿Miller Bolaños será importante en el City? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: