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James Rodríguez le respondió a Antonella y Gustavo Petro arremete: “Me saludaste por protocolo…”

El nuevo mensaje de Gustavo Petro a James Rodríguez, tras la respuesta del 10 a su hija.

Nuevo mensaje de Gustavo Petro a James Rodríguez
© GettyImages/ Edit BVNuevo mensaje de Gustavo Petro a James Rodríguez

Cuando parecía que toda la polémica ya había finalizado, nuevamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro le mandó un mensaje a James Rodríguez. El primer mandatario utilizó sus redes sociales para incluso hablar de las preferencias políticas del 10.

James me saludaste por protocolo y no me gusta el protocolo y sí conoces a mi hija de antes porque te la presente de pequeñita, siendo alcalde de Bogotá, lamento que lo hayas olvidado, porque te adoraba”, comienza en su mensaje el presidente, haciendo referencia a cómo Antonella le pidió un autógrafo a los 6 años al jugador y ahora este no escuchó para una foto.

El presidente también se refirió un poco a la vida de James: “Tus ideas políticas que tendrás, no me apartan del objetivo común de que ganen y sean los mejores, y observando tu vida desde mi distancia y la de Falcao y no hablo de ello, porque la vida es el espacio de la libertad y no debo meterme en ella”, escribió.

Temprano en la mañana, James se había disculpado con Antonella con un mensaje muy importante, donde incluso le ofreció su camiseta. Y Petro ahora revela que él le quería dar la bandera a James: “Quería entregarle la bandera a un trabajador físico del fútbol y lo pedí. Y si hubiera sido James hubiera sido muy bueno, pero el protocolo de la federación lo impidió, le costa a un oficial edecán del ejército al que transmití mis solicitud”, comentó el presidente.

El postero de Petro para James. (Captura de pantalla)

El postero de Petro para James. (Captura de pantalla)

En su largo posteo el presidente también le pidió a los jugadores de la Selección Colombia que jueguen como nunca y le den una gran alegría a la hinchada que está ilusionada con este Mundial:

Jueguen como los jóvenes y niños pobre del barrio popular que fueron, no alberguen codicias y soberbias en su corazón, quieran más al equipo, la fuerza colectiva, y entreguen toda la genialidad individual al equipo y ganaremos con un equipo de trabajadores colectivos y diversos en plena juventud”, culminó Petro.

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VIDEO | Antonella Petro le pidió autógrafo a James Rodríguez cuando tenía 6 años: esta fue la reacción del ’10’

El calendario de Colombia en el Mundial 2026

Así quedó el fixture oficial de la Selección Colombia para jugar el Mundial 2026:

  • Uzbekistán vs Colombia (17/6) a las 21H00 (CO)
  • Colombia vs RD Congo (23/6) a las 21H00 (CO)
  • Colombia vs Portugal (27/6) a las 18H30 (CO)

Datos clave:

  • Gustavo Petro envió un nuevo mensaje en redes sociales al futbolista James Rodríguez.
  • El presidente reveló que conoció a James Rodríguez cuando era alcalde de Bogotá.
  • Colombia debutará contra Uzbekistán el 17 de junio en el Mundial 2026.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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