Cuando parecía que toda la polémica ya había finalizado, nuevamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro le mandó un mensaje a James Rodríguez. El primer mandatario utilizó sus redes sociales para incluso hablar de las preferencias políticas del 10.

“James me saludaste por protocolo y no me gusta el protocolo y sí conoces a mi hija de antes porque te la presente de pequeñita, siendo alcalde de Bogotá, lamento que lo hayas olvidado, porque te adoraba”, comienza en su mensaje el presidente, haciendo referencia a cómo Antonella le pidió un autógrafo a los 6 años al jugador y ahora este no escuchó para una foto.

El presidente también se refirió un poco a la vida de James: “Tus ideas políticas que tendrás, no me apartan del objetivo común de que ganen y sean los mejores, y observando tu vida desde mi distancia y la de Falcao y no hablo de ello, porque la vida es el espacio de la libertad y no debo meterme en ella”, escribió.

Temprano en la mañana, James se había disculpado con Antonella con un mensaje muy importante, donde incluso le ofreció su camiseta. Y Petro ahora revela que él le quería dar la bandera a James: “Quería entregarle la bandera a un trabajador físico del fútbol y lo pedí. Y si hubiera sido James hubiera sido muy bueno, pero el protocolo de la federación lo impidió, le costa a un oficial edecán del ejército al que transmití mis solicitud”, comentó el presidente.

El postero de Petro para James. (Captura de pantalla)

En su largo posteo el presidente también le pidió a los jugadores de la Selección Colombia que jueguen como nunca y le den una gran alegría a la hinchada que está ilusionada con este Mundial:

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“Jueguen como los jóvenes y niños pobre del barrio popular que fueron, no alberguen codicias y soberbias en su corazón, quieran más al equipo, la fuerza colectiva, y entreguen toda la genialidad individual al equipo y ganaremos con un equipo de trabajadores colectivos y diversos en plena juventud”, culminó Petro.

El calendario de Colombia en el Mundial 2026

Así quedó el fixture oficial de la Selección Colombia para jugar el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17/6) a las 21H00 (CO)

Colombia vs RD Congo (23/6) a las 21H00 (CO)

Colombia vs Portugal (27/6) a las 18H30 (CO)

Datos clave:

Gustavo Petro envió un nuevo mensaje en redes sociales al futbolista James Rodríguez.

envió un nuevo mensaje en redes sociales al futbolista James Rodríguez. El presidente reveló que conoció a James Rodríguez cuando era alcalde de Bogotá.

cuando era alcalde de Bogotá. Colombia debutará contra Uzbekistán el 17 de junio en el Mundial 2026.