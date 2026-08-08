La primeras dos contundentes decisiones que Boca Juniors tomó con Enner Valencia

Boca ya tomó dos decisiones con el futuro de Enner Valencia, después de que el goleador ya llegara a Argentina.

Enner Valencia ya está en Argentina para jugar con Boca Juniors y ahora el jugador el ecuatoriano ya sabe de dos decisiones contundentes de los argentinos. El delantero vivirá el reto más importante de su carrera con varios cambios sobre todo el del dorsal.

Enner llegó en esta jornada a Argentina y varios momentos curiosos se dieron. Primero el delantero confesó que no podía decirle que no a Boca, mientras que también hinchas protagonizaron un momento curioso cuando confesaron que se tatuarían la firma del goleador.

Las primeras decisiones de Boca con Enner Valencia

Entre las primeras decisiones que Boca tomó con Enner, se van destacando dos. La primera es que el club apura todos los procesos para que el jugador esté en la Copa Sudamericana. La intención es tenerlo jugando ante Recoleta en los 8vos de final del torneo en esta semana.

Estos fanáticos de Boca hablaron con @EmilianoRaddi y confirmaron que… ¡se van a tatuar la firma de Enner Valencia! 😱 pic.twitter.com/t6W6p7yfkR — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026

La otra decisión que Boca Juniors ha tomado con Enner Valencia es que el delantero ecuatoriano lleve el número 30 y no su tradicional número 13 o el 9. Aunque se especuló en un inicio que el goleador llevaría su tradicional 13, de acuerdo a doble amarilla es el 30 el dorsal elegido.

El contrato de Enner Valencia con Boca Juniors

Enner Valencia firmó en Boca Juniors un contrato hasta la temporada 2027. Puesto que, el club argentino lo firmó por 18 meses y el delantero ecuatoriano llegará al equipo argentino por todo este tiempo; aunque no es seguro que el acuerdo se cumpla.

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