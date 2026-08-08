Tras casi jugar un Mundial sin sumar muchos minutos en primera, ahora Darwin Guagua podría llegar a este equipo.

Darwin Guagua fue el primer nombre polémico de Sebastián Beccacece en un ciclo que no avanzó cómo se esperaba. El joven jugador no había ni sumado minutos en primera división, cuando Beccacece decidió hacerlo debutar en eliminatorias con ‘La Tri’.

Pese a esa gran polémica por allá en 2025, Guagua se fue adaptando al fútbol ecuatoriano. El joven jugador primero tuvo minutos en IDV y luego volvió a la Selección de Ecuador aunque más fue para ser el ‘sparring’ del equipo de Beccacece.

Ahora se reveló que Guagua estaría muy cerca de llegar al fútbol de Inglaterra. El joven jugador estaría a pocos pasos de ser anunciado como nuevo refuerzo del Birmingham. Se espera que en las siguientes horas se termine concretando aquel fichaje.

Sería una nueva venta millonaria para un IDV que no deja de ganar dinero con sus jóvenes talentos. Por lo cual, los ‘Rayados’ también estarían abiertos a esa posibilidad. A Guagua le viene esperando un futuro en Europa desde hace varios meses.

El futuro de Darwin Guagua estaría en Europa. (Foto: GettyImages)

Tras toda la polémica con la Selección de Ecuador, se reveló que en ese momento, Darwin Guagua fue al psicólogo por todas las críticas que empezó a recibir. Beccacece decidió que Guagua juegue en ese momento, cuando ni había debutado en Ecuador.

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El valor de mercado de Darwin Guagua

Guagua tendría en este momento de su carrera un valor de mercado cercano a los 2 millones de dólares. Esa sería la cifra para vender al jugador en los siguientes meses.

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