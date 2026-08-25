El histórico Alexander Domínguez habló de su futuro profesional en un año en el que otra vez es suplente en Liga de Quito.

Otro de los nombres que deberá analizar su futuro para el 2027 en Liga de Quito es Alexander Domínguez. El veterano arquero acaba contrato y dio una contundente respuesta sobre su futuro.

Por segundo año consecutivo, Alexander Domínguez ha sido relegado a la suplencia del arco por detrás de Gonzalo Valle, al ser preguntado si analiza el retiro dijo: “No me voy a retirar, las personas que deben decidir mi futuro decidirán y luego de eso veré”, dijo en charlas con Zapping Sports.

Con esto el arquero deja claro que si Liga de Quito no lo renueva, el veterano portero buscará un nuevo equipo. Con esto, tras su regreso en el 2022, Domínguez pondría fin a su segundo ciclo en la U.

Ya la temporada pasada y la presente hubo sondeos de equipos de Perú, de Nacional de Uruguay y de los ecuatorianos Aucas y Emelec, aunque Liga se rehusó a dejarlo salir.

Domínguez podría buscar un nuevo club dónde tenga minutos y vuelva a ser titular, Gonzalo Valle le ganó el puesto desde hace un año y su nivel lo llevó a la Selección de Ecuador.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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