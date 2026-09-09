La Selección de Ecuador tomó esta decisión sobre el DT que dirigirá los amistosos en Asia

En medio de todos los rumores, hay una decisión clara en la Selección de Ecuador para su siguiente DT.

La Selección de Ecuador sigue sin tener un nuevo DT y ya los amistosos en Asia contra Corea del Sur y Japón están a la vuelta de la esquina. Hay varios rumores sobre el próximo entrenador, pero no hay un nombre fijo aún. Ante esto, la FEF ha tomado una contundente decisión.

Según la información revelada por Ecuavisa en la Federación Ecuatoriana de Fútbol no está pensando en nombrar un entrenador interino para los amistosos. Existe esta posibilidad, puesto que, el primer partido amistoso será el 24 de septiembre y todavía no hay DT, pero no ven esa chance posible en la FEF.

A prácticamente 15 días de jugar el primer partido amistoso de este nuevo ciclo, la Selección de Ecuador sigue sin entrenador, por lo cual, hay muchas dudas sobre quién hará la convocatoria, quién dirigirá a los jugadores en los amistosos y todo en lo referente al trabajo de un DT.

Los principales candidatos para llegar a la Selección de Ecuador

De momento, la principal opción sigue siendo Marcelo Gallardo y según reveló Ecuavisa la intención de no nombrar un DT interino es justamente poder cerrar a Marcelo Gallardo y que este sea el técnico de Ecuador. No obstante, aún no se firma el contrato.

El último partido de Ecuador fue en el Mundial. (Foto: GettyImages)

El otro gran candidato que ha tomado fuerza en las últimas horas para llegar a la Selección de Ecuador es Roberto Martínez. El entrenador tiene un importante pasado en selecciones como Bélgica y Portugal y no dejaría de ser un gran candidato para ‘La Tri’.

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Los próximos partidos que jugará Ecuador

Estos son los partidos amistosos que jugará Ecuador en la fecha FIFA:

Ecuador vs Corea del Sur (24 de septiembre)

Ecuador vs Japón (1 de octubre)

Ecuador vs Nueva Zelanda o Panamá (5 de octubre)

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En síntesis: