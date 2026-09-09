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Roberto Martínez haría algo que Marcelo Gallardo no para llegar a la Selección de Ecuador

Roberto Martínez haría un importante esfuerzo para ser DT de Ecuador, mientras que Marcelo Gallardo ni considera dicha opción.

El DT haría un gran sacrificio para llegar a la Selección de Ecuador
© GettyImages/ Edit BVEl DT haría un gran sacrificio para llegar a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador sigue buscando a un nuevo entrenador para las siguientes eliminatorias y Mundial 2030. Opciones no faltan para el equipo nacional, y ahora se revela que incluso Roberto Martínez haría un “gran esfuerzo” para que ‘La Tri’ lo firme.

De acuerdo a la revelación de Oscar Portilla en El Canal del Fútbol, Roberto Martínez le habría comunicado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que él estaría dispuesto a mudarse a Ecuador a vivir en el país con toda su familia si lo contratan.

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Marcelo Gallardo no viviría en Ecuador

Esta decisión de Roberto Martínez se contrapone directamente con lo que haría Marcelo Gallardo. Según los primeros reportes de su posible llegada a Ecuador, el ‘Muñeco’ tendría como país de residencia Argentina. No viviría en Ecuador y eso ha causado polémica.

Roberto Martínez es una opción que gusta en Ecuador. (Foto: GettyImages)

Roberto Martínez es una opción que gusta en Ecuador. (Foto: GettyImages)

Aunque el “esfuerzo” de Roberto Martínez gustaría a la hinchada y también es un perfil de entrenador que interesa en la Selección de Ecuador, de momento, la información que trasciende desde la FEF es que la prioridad es Marcelo Gallardo, con la intención de ya cerrar su contrato.

El sueldo que ganaría Roberto Martínez en la Selección de Ecuador

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Roberto Martínez cobraría menos que Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador, puesto que, el entrenador viene con un promedio salarial entre los 3 y 4 millones. El sueldo reportado para Gallardo era de 3.5 millones, pero solo para él, no está claro quien le pagaría a sus colaboradores (más de 10).

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En síntesis:

  • Roberto Martínez se mudaría a Ecuador con su familia si es contratado por ‘La Tri’.
  • Marcelo Gallardo mantendría su residencia en Argentina de asumir en la Selección de Ecuador.
  • 3 a 4 millones es el promedio salarial que cobraría el DT Roberto Martínez.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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