La sorpresa que incluye el álbum del Mundial 2026 dedicada a la Selección de Ecuador

Este sábado 2 de mayo de 2026 se lanzó oficialmente el álbum del Mundial 2026 y los aficionados ya sienten el clima de la Copa del Mundo. En medio de todo este proceso, se ha revelado que hay una importante sorpresa para la Selección de Ecuador.

¿Qué sorpresa tiene el álbum del Mundial 2026 para Ecuador?

En esta ocasión, Ecuador fue tomado en cuenta para sección de los sticker extra y es Moisés Caicedo el gran representante de ‘La Tri’. Son 80 las figuras que forman parte de esta sección, y los hinchas ecuatorianos podrán buscar al capitán de Chelsea.

¿Qué versiones del sticker extra de Moisés Caicedo hay?

Hay 4 versiones de los cromos extra del Mundial 2026:

Color base (la más probable)

Bronce

Plata

Dorada (la más difícil de encontrar)

¿Qué tan difícil es conseguir el sticker extra dorado de Moisés Caicedo?

De acuerdo a diferentes informes, encontrar la versión dorada de los sticker extra va 1 de cada 1.900 sobres, según expertos. Por lo cual, es un reto total encontrar a estas grandes figuras.

El extra sticker de Moisés Caicedo. (Foto: @davo.cromos)

¿Cuánto cuesta la caja de sobres del Álbum del Mundial 2026 en Ecuador?

El paquetón de 104 sobres del álbum del Mundial 2026 tiene un precio de $124.80. Cada sobre tiene 7 cromos, y algunos un cromo especial extra, de algunas de las figuras del torneo como Moisés Caicedo o Mbappé.

Publicidad

¿Cuánto cuestan los sobres?

Cada sobre individual que decidan comprar los aficionados del álbum del Mundial 2026 tendrá un valor económico de $1.20.

Encuesta¿Buscarás el sobre de Moisés Caicedo? ¿Buscarás el sobre de Moisés Caicedo? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: